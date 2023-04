Melânia Gomes chega à “terra natal” com a peça “Monólogos da Vagina”

A atriz Melânia Gomes regressa à “terra natal” mas, desta vez, chega acompanhada por Marta Andrino e Teresa Guilherme.

Melânia Gomes anunciou, através das redes sociais, a chegada da peça “Monólogos da Vagina” a Viana do Castelo, terra da qual é natural.

“Atenção Viana do Castelo, finalmente os MONÓLOGOS DA VAGINA vão estar aí!!!Dia 1 de Maio, no Centro Cultural às 21:30”, escreveu na legenda da publicação.

Numa das fotografias é possível ver Melânia Gomes vestida com o traje de Viana e a atriz explicou: “As fotos podem ser antigas, mas a novidade é acabadinha de chegar”.

A peça “Monólogos da Vagina” tem a encenação de Paulo Sousa Costa e conta com Marta Andrino, Melânia Gomes e Teresa Guilherme no elenco. É composta por monólogos curtos, onde são abordados temas do universo feminino, tais como a prostituição, o sexo, o amor, entre outros.