“Mental Samurai” vai ser gravado em Portugal

O programa apresentado por Pedro Teixeira viaja de Madrid para Portugal, onde vai ser gravado na Moita. Mais uma aposta forte da TVI.

Um investimento de peso e a prova que, no nosso país, estão reunidas as condições para produzir programas de grande envergadura: depois das primeiras temporadas terem sido gravadas em Madrid, Espanha, num estúdio altamente tecnológico com capacidade para receber a “Eva” – a máquina que transporta os concorrentes entre os jogos -, o “Mental Samurai” está a caminho de Portugal… e da Moita, onde vai começar a ser gravado.

No ano passado, quando o programa de Pedro Teixeira foi apresentado, junto à Ponte 25 de abril, em Lisboa, a anterior diretora de Programas da TVI lamentava que o formato tivesse de ser gravado no país vizinho e não escondia o desejo de se poder produzir em Portugal; agora, longe dos ecrãs, Felipa Garnel verá o “Mental Samurai” ser gravado na Margem Sul do Tejo.