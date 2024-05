Meryl Streep homenageada no arranque da 77ª edição do Festival de Cannes

A 77ª edição do Festival de Cinema de Cannes arrancou esta terça-feira, 14 de maio, com personalidades conhecidas do grande público, nomeadamente a atriz Meryl Streep, que foi homenageada.

A atriz norte-americana não marcava presença no Festival de Cinema de Cannes há 35 anos, mas o regresso teve um sabor especial. Depois de desfilar na passadeira vermelha, Meryl Streep recebeu a Palma de Ouro honorária, entregue por Juliette Binoche.

Visivelmente emocionada, a atriz francesa começou por recordar a carreira cinematográfica de Streep, que começou em 1976, com o filme “Julia”. “Você mudou a nossa maneira de ver as mulheres no mundo do cinema”, sublinhou.

No discurso de agradecimento, a protagonista de “Mamma Mia” recordou a última vez em Cannes, quando em 1989 foi homenageada pelo papel de “Lindy Chamberlain”. “Na época, eu já era mãe de três crianças e estava prestes a fazer 40 anos, o que significava que a minha carreira estava a terminar”, referiu, agradecendo depois às pessoas com quem trabalhou e aos “amantes de cinema”.

Glamour na passadeira vermelha

Meryl Streep optou por um vestido branco acetinado e uma carteira prateada, mas houve quem apostasse em “looks” mais ousados. Heidi Klum, por exemplo, levou um longo vestido encarnado, à semelhança de Juliette Binoche, mas com efeito balão.

Jane Fonda que, em 2023, integrou o elenco do filme “Do Jeito Que Elas Querem – Um Novo Capítulo”, também esteve na passadeira vermelha do primeiro dia do Festival de Cinema de Cannes. A atriz optou por conjugar um macacão preto de brilhos com acessórios prateados.

Taylor Hill surgiu com um vestido branco e preto e um vistoso colar prateado, enquanto que Zhao Tao apostou num “look” estampado em tons de verde.

O Festival de Cinema de Cannes termina no dia 25 de maio, pelo que se espera mais personalidades na passadeira vermelha.