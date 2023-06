Mês de julho marca os 12 anos do “Somos Portugal”

O programa das tardes de domingo da TVI vai celebrar o 12.º aniversário no próximo mês e a festa é garantida.

Desde 2011, o “Somos Portugal” alegra o público nas tardes de domingo. O programa da TVI anda pelo país e reside numa localidade diferente a cada sete dias, onde leva os telespectadores a verem coisas típicas e aproveitarem de bastante música e animação.

O próximo mês marca os 12 anos do “Somos Portugal”, que representa “144 meses, mais de 500 mil quilómetros de estrada, localidades de norte a sul e ilhas, mais de cinco mil horas de emissão televisiva”, lê-se em comunicado.

Para assinalar a data, o programa vai ter o mês todo de julho em festa. E começa já no próximo domingo, “em Loures, a acompanhar o Festival do Caracol Saloio”. Depois do primeiro domingo, o ‘Somos Portugal’, durante o mês de julho vai passar por Almodôvar, Oliveira de Frades, Amadora e Cantanhede”.

Atualmente, o programa das tardes de domingo da TVI é apresentado por Mónica Jardim, Idevor Mendonça e Fanny Rodrigues.