Mesmo sem adereços em palco, Mimicat acabou por conquistar o coração dos europeus

Apesar das fortes emoções, Mimicat, com um palco “despido” de adereços, não era apontada para a final, segundo as casas de apostas.

Mimicat vai representar Portugal na final do Festival da Eurovisão que ocorre no dia 13 de maio, próximo sábado, em Liverpool.

Desde que chegou à cidade inglesa, a artista tem dado várias entrevistas, realizado muitos ensaios e o tempo livre é, praticamente, escasso.

Nas redes sociais, Marisa Mena, de seu verdadeiro nome, foi partilhado algumas atualizações com os fãs, antes da atuação na semifinal: “Infelizmente tivemos que adaptar a nossa atuação toda, porque estava de uma maneira diferente, com um trabalho de LED diferente, mas percebemos que não ia acontecer a visão que nós tínhamos pensado, porque eles não estavam a conseguir concretizar”, começou por dizer num dos vídeos.

“Estamos a trabalhar para ter o melhor espetáculo possível, dentro do que nos é possível, que a única coisa que podemos fazer é dar diretrizes e pedir alterações, porque são os senhores da Eurovisão que tratam de tudo”, rematou.

Depois dos problemas com as luzes LED e de um sofá que, embora tivesse aparecido no cenário do Festival da Canção, não seria possível colocá-lo na Eurovisão, o público começou a desanimar.

“Não quero ser negativo porque adoro a Mimicat, mas fiquei desiludido com tudo o que vi no clip de ensaio. Achei a roupa das bailarinas pior e até a coreografia, o sofá dava-lhe um toque especial! O cenário está muito pobre e o palco vazio. Vou aguardar e ver o que mudam”, escreveu um cibernauta na caixa de comentários de uma publicação da intérprete.

Embora Mimicat estivesse em décimo lugar nas previsões relativas à semifinal, nas casas de apostas online ocupava o 25.º lugar no top no ranking do “site” “Eurovisionworld”.

Em entrevista ao “Sapo Mag”, a cantora revelou que não se interessava pelas previsões das casas de apostas: “Não ligo nenhuma, a malta diz-me: ‘olha, as apostas estão assim e estão assado’ (…) As pessoas obrigam-me a ver, por mim não vou lá ver. Não tenho interesse”, explicou.

A verdade é que sem adereços em palco, mas com bailarinos cheios de “garra”, um vestido feito de plumas, os sapatos de tacão vermelhos e uma luvas cor-de-rosa, bem ao estilo do musical “Chicago”, Mimicat tocou no coração dos europeus e acabou por ser a sétima classificada no apuramento para a final, juntamente com os seguintes países: Croácia, Moldávia, Suíça, Finlândia, Chéquia, Israel, Suécia, Sérvia e Noruega.

Nas redes sociais, a portuguesa fez um balanço da prestação, agradeceu o apoio de todos os envolvidos no processo e apelou ao voto dos portugueses na final.