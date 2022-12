Messi é campeão do Mundo. Quem é a mulher por trás do astro argentino?

Lionel Messi acaba de se sagrar campeão mundial de futebol pela Argentina e, na hora de levantar o troféu, teve ao seu lado a mulher, Antonela Rocuzzo, e os filhos, Thiago, Mateo e Ciro.

A Argentina acaba de se sagrar campeã mundial pela terceira vez, depois de bater a França nas grandes penalidades e uma das imagens da final do Catar é a reunião da família de Lionel Messi dentro do relvado. Mas quem é Antonela Rocuzzo, mulher do n.º10 argentino?

É natural da Argentina e está casada com o craque desde 2017. Os dois começaram a namorar em 2009 e, um ano depois, foram viver juntos para a Catalunha, onde o atleta jogava no Barcelona.

Os dois conheceram-se quando o capitão da seleção da Argentina tinha nove anos e Antonela Rocuzzo tinha oito. É que a mulher do futebolista é prima de um amigo de infância de Lionel Messi.

A “musa” do astro argentino estou Odontologia e Comunicação Social, mas acabou por não concluir o curso superior. Lembre-se que o casal tem em comum três filhos, Thiago, Mateo, Circo.

Nas redes sociais, Antonela Rocuzzo tem cerca de 20,6 milhões de seguidores que acompanham o seu dia-a-dia.