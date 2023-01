Mia Rose lembra divórcio com Miguel Cristovinho com elogios a Miley Cyrus

Mia Rose lembrou o divórcio com Miguel Cristovinho, que aconteceu em 2020. A cantora admitiu identificar-se com Miley Cyrus, que se divorciou de Liam Hemsworth.

A cantora nunca se manifestou sobre a separação com o cantor dos D.A.M.A. Agora, devido ao tema lançado pela artista norte-americana, a intérprete identificou-se com a situação de Miley Cyrus.

“A razão pela qual me identifico tanto com a Miley Cyrus e pelo que ela está a passar agora é porque eu passei mais ou menos pela mesma coisa quando me divorciei. E o facto dela usar a música para lidar com os sentimentos dela e para processar o divórcio toca-me, porque eu fiz a mesma coisa”, explicou, no Tik Tok

Mia Rose, que tem o filho Mateus em comum com o “ex” Miguel Cristovinho, admitiu que nunca falou abertamente sobre a separação porque não é um assunto que “faça sentido discutir”.

“O meu divórcio foi há dois anos e nunca falei sobre isso. Não falei abertamente porque não acho que seja uma coisa que faça sentido discutir, mas gosto de ter a possibilidade de escrever sobre isso, ter a capacidade e a liberdade de me expressar através das minhas música”, disse.

Lembre-se que, depois do divórcio, a cantora lançou o tema “Known Better”, um tema repleto de “indiretas” para o ex-companheiro. “Não acredito que estou nisto novamente”, ouve-se na canção sobre Liam Hemsworth.