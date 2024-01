Michael Bolton operado com sucesso a um tumor no cérebro

O cantor Michael Bolton foi operado de urgência depois de ter sido diagnosticado com um tumor no cérebro.

A cirurgia “foi um sucesso”, garantiu o cantor, de 70 anos, nas redes sociais. “Agora estou a recuperar em casa e rodeado do tremendo amor e apoio da minha família. Nos próximos meses vou dedicar o meu tempo e a minha energia à recuperação, o que significa que vou ter de fazer uma pausa temporária na digressão”, acrescentou.

“Estou mais do que grato por todo o amor e apoio que me mostraram tão generosamente ao longo dos anos. Quero que saibam que estou a guardar as vossas mensagens positivas no meu coração”, referiu, de seguida.

“A coisa mais difícil para mim é sempre desapontar os meus fãs ou adiar um espetáculo, mas não tenham dúvidas de que estou a trabalhar arduamente para acelerar a minha recuperação e voltar a atuar em breve”, rematou Michael Bolton.

O cantor foi um dos intérpretes românticos mais conhecidos do mundo na década de 90, com granes êxitos musicais como “When a Man Loves a Women” ou “Said i love you… but i lied”.