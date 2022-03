Mickael Carreira agradece aos fãs em data especial

Mickael Carreira agradeceu, esta quarta-feira, aos milhares de fãs numa data muito especial para o cantor – os 14 anos passados sobre a estreia em Guimarães.

Mickael Carreira está a festejar um dos primeiros marcos da sua vida: foi há 14 anos que o cantor se estreou no Pavilhão Multiusos de Guimarães, com a sala minhota esgotada.

“Faz hoje precisamente 14 anos que dei o meu primeiro concerto no Multiusos de Guimarães e é muito bom saber que ao fim destes anos todos vocês continuam ao meu lado”, escreveu o filho de Tony Carreira nas redes sociais.

No passado fim de semana, Mickael Carreira esteve ao lado do irmão, David, num concerto no YouTube que serviu para homenagear a irmã Sara e ainda reunir fundos para a União de Artistas.