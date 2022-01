Mickael Carreira reage à morte de Sara Carreira: “Ensinaste-me tanto”

Mickael Carreira falou pela primeira vez sobre a morte da irmã Sara Carreira, que ocorreu num acidente de viação na A1, na zona de Santarém. “Custa-me acreditar que é verdade”, afirmou.

O filho mais velho do cantor Tony Carreira despediu-se da jovem, de 21 anos, que perdeu a vida a 5 de dezembro. No perfil de Instagram, o intérprete falou sobre o período difícil que tem vivido.

“Os últimos dias têm sido muito difíceis, estranhos e custa-me acreditar que é verdade. Apesar de seres a mais nova ensinaste-me tanto e continuas a ensinar… Je t’aime ma Sara”, escreveu Mickael Carreira na legenda de uma fotografia antiga em que surge ao lado da irmã e de uma tatuagem de umas asas de anjo.

O companheiro de Laura Figueiredo agradeceu por todas as mensagens e tributos feitos a Sara Carreira. “Obrigado pelo apoio, força e homenagens lindas que fizeram”, acrescentou o artista.

O irmão do cantor, David Carreira, também já reagiu sobre a morte da irmã. “Obrigado pela força, pelo apoio e por todas as homenagens lindas”, limitou-se a escrever o cantor no perfil de Instagram.