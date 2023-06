Miguel Araújo no encerramento das Festas de Lisboa

Entre hoje e amanhã vai decorrer o encerramento das Festas de Lisboa. Miguel Araújo é um dos nomes do cartaz com o concerto “Dança de um Dia de Verão”.

Após um mês recheado de festa, o fim está próximo. Junho em Lisboa foi sinónimo de celebração e animação. Com o mês de julho já à porta, as Festas de Lisboa chegam ao fim. Para encerrar “à grande”, o adeus às festas acontece hoje e amanhã, no Jardim da Torre de Belém com dois concertos.

Miguel Araújo junta-se à celebração como um dos nomes no cartaz com o concerto “Dança de um Dia de Verão”. O serão será amanhã, onde o artista “revisita os temas mais dançáveis do seu repertório na companhia dos seus amigos convidados”, lê-se em comunicado. À festa juntam-se nomes como Bárbara Bandeira, Os Quatro e Meia e Tatanka.

No dia de hoje, o palco é reservado para o Concerto Sinfónico de verão, onde estarão reunidas centenas de vozes do Coro do Festival de Verão para um concerto com um repertório festivo de música clássica.