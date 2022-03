Miguel Costa e o recente vídeo de “bullying”: “É uma forma de tortura que mata”

Miguel Costa é a mais recente figura pública a comentar o ‘bullying’ sofrido por um rapaz que acabou por ser atropelado numa estrada do Seixal.

O vídeo que corre nas redes sociais motivou as reações de muitas figuras públicas e, agora, o comentário de Miguel Costa. Nas imagens pode ver-se um rapaz a sofrer “bullying” e, na fuga, a acabar por ser atropelado numa estrada do Seixal.

“O ‘bullying’ é um problema muito maior do que aquilo que imaginamos. Os casos que acabam por vir a público (como o do miúdo que acabou atropelado ao fugir de quem o torturava) são uma ínfima parte do número de casos”, começou por notar o ator e apresentador da SIC.

“Ainda vejo malta da minha geração (e não só) a desvalorizarem a questão, a dizer que ‘no nosso tempo também havia bullying e nós aguentávamos’. Nós talvez, por termos mecanismos só nossos para o fazer, ou graças a ajuda dos amigos e da família. Mas muitos da nossa geração sofreram em silêncio, e com marcas para toda a vida. Sim, conheço alguns casos”, lembrou.

“E, se calhar, muitos dos que se gabam têm questões por resolver. Não sei. Só sei que aqui em casa é tema de conversa, com as minhas filhas. Que sem perfeccionismos tentamos passar sempre valores fundamentais de respeito, tolerância, diálogo para com os outros. Mas também tentamos que não subjuguem ninguém nem que se deixem subjugar. É um tema que mexe muito comigo, como escrevi há uns tempos. E que tem de ser combatido. Porque o bullying é uma forma de tortura, tortura essa que mata”, concluiu Miguel Costa.

Tânia Ribas de Oliveira reagiu de pronto a estas palavras. “É fundamental falar sobre isto. Promover valores de tolerância e amor em casa. Tudo começa em casa”, defendeu a apresentadora da RTP1.