Miguel Costa lança festival infantil online

Miguel Costa é o anfitrião do primeiro Festival “O Mini Atleta Kids”, uma iniciativa infantil, que decorre de 27 de abril a 1 de maio, no perfil de Instagram do ator.

Este é um festival com uma programação 100% pensada para crianças dos quatro aos oito anos, que vai permitir aos pais terem “pelo menos 30 minutos de descanso por dia”, promete a agência do intérprete, a Glam.

Desde jogos, desporto, gastronomia, o “Festival Mini Atleta Kids” promete animar os miúdos, após o dia de aulas. E as filhas do ator, Teresinha e Luisinha, farão companhia ao pai nas atividades.

“O Mini Atleta” é o canal de YouTube do ator Miguel Costa, onde o mesmo dá dicas desportivas, faz reviews de material técnico, bem como entrevista às maiores personalidades desportivas do país.

