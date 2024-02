Miguel Cristovinho justifica ausência do “Dança” com concerto

O músico Miguel Cristovinho justificou a ausência neste sábado do programa “Dança com as Estrelas” com um concerto dos D.A.M.A.

Miguel Cristovinho foi ausência notada no programa “Dança com as Estrelas” na noite deste sábado que o músico justificou com um concerto dos D.A.M.A há muito programado.

“Amigos, uma vez que infelizmente ainda não me foram concedidos os poderes da omnipresença de Cristo, naturalmente não poderei estar na gala do ‘Dança com as Estrelas’, em Bucelas, e ao mesmo tempo no concerto dos D.A.M.A em Vilar Formoso”, começou por referir.

“Quando surgiu o convite para participar no programa, a nossa equipa informou a produção acerca das minhas indisponibilidades profissionais, que se previam não ter qualquer impacto até à data prevista da final, na medida em que inicialmente o programa estava escalado para os domingos e eu estava totalmente disponível nos mesmos”.

“Já depois de ter aceite e dado a minha confirmação a grelha televisiva sofreu alterações e o ‘Dança’ passou para os sábados, coincidindo assim com compromissos profissionais inalteráveis e previamente comunicados da nossa parte, como é o caso do concerto de hoje”, justificou.

“Quero deixar aqui claro o meu agradecimento à TVI e à Plural que foram incansáveis ao longo destas semanas, por ainda assim terem procurado soluções e encontrado permissão para evitar a minha desistência, junto da BBC (produtora internacional do formato)”.

“Agradeço também aos meus colegas companheiros terem compreendido e aceitado as opções alternativas apresentadas. Estou a valorizar muito esta experiência, tudo o que estou a aprender e as pessoas boas que estou a conhecer. Custar-me-ia muito abandonar este barco a meio por questões de agenda e não pela vontade do público. Estarei a torcer pelo sucesso de todos e para a semana lá estarei convosco”, rematou Miguel Cristovinho.