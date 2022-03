Miguel Gameiro aventura-se na culinária com programa de YouTube

Miguel Gameiro aceitou um novo desafio fora da indústria musical: ter um programa de culinária no YouTube com as suas receitas favoritas.

O artista, que ficou conhecido por dar voz a temas como “Dá-me Um Abraço”, “O Teu Nome”, “Aquela Canção, entre outros, deixou o estúdio de parte durante esta quarentena e aventurou-se na cozinha.

O primeiro vídeo de “Miguel Gameiro na Cozinha” foi publicado a 7 de abril e, desde então, o cantor tem partilhado semanalmente as suas receitas preferidas e dado dicas aos seus seguidores.