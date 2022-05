Miguel Raposo lembra que não se despediu da sua mãe: “Passei dias sozinho”

Miguel Raposo lembrou, este sábado, 7 de maio, que não se conseguiu despedir da mãe, Maria João Abreu, quando a atriz estava no hospital porque ficou infetado com Covid-19.

O ator recordou o momento em que perdeu a sua mãe, a 13 de maio, durante a entrevista ao programa “Alta Definição”, da SIC. “Apanhei Covid-19 no dia em que a minha mãe faleceu. Passei muitos dias sozinho no meu quarto”, contou.

“A maior parte dos dias foi tenebroso. Houve momentos em que por força das circunstâncias podia estar eu e ela, ou eu e a memória da minha mãe. Procurava memórias e histórias que tinha tido com ela e eram maravilhosas. Era uma confirmação de que tive sorte, que fui privilegiado e tive a melhor mãe do mundo”, afirmou.

O artista admitiu que o facto de não ter estado no funeral ajudou a fazer o luto. “Não estar lá com todo aquele mar de gente, com coisas boas obviamente, também foi bom. Deu-me espaço para ficar resguardado e para lidar com a minha dor”, acrescentou.

O intérprete ficou rendido ao apoio que recebeu na altura: “Foi impressionante. Ficava uma ou duras horas a responder a todas as mensagens antes de ir dormir. Havia um apreço e amor genuíno por parte de toda a gente que me deixava mais descansado”.