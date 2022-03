Miguel Sousa Tavares entrevista candidatos às Eleições Presidenciais de 2021

Miguel Sousa Tavares vai entrevistar os candidatos às Eleições Presidenciais de 2021, a partir desta segunda-feira. O primeiro é André Ventura.

No seu espaço de entrevista no “J8”, Miguel Sousa Tavares vai receber um candidato todas as semanas e colocar questões que vão ajudar o público a conhecer melhor cada um dos candidatos, as suas intenções, objetivos e linhas de ação.

Na primeira entrevista, Miguel Sousa Tavares recebe André Ventura, presidente do CHEGA. As entrevistas aos candidatos acontecem todas as segundas-feiras, no “J8”.