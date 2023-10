Miguel Sousa Tavares regressa ao “Jornal Nacional”. CNN Portugal terá novos comentadores

Após um período de interregno, Miguel Sousa Tavares regressa à TVI, com a “Quinta Coluna”. Paulo Rangel e Luís Paixão chegam à CNN Portugal.

Miguel Sousa Tavares regressa a 19 de outubro ao “Jornal Nacional” da TVI com a “Quinta Coluna”, o novo espaço de análise, comentário e reportagem. O jornalista já passou pelos três canais generalistas portugueses, mas, em 2021, havia anunciado a despedida da televisão.

Após ter estado um período afastado, regressa à estação televisiva na qual permaneceu cerca de uma década. Na TVI, Miguel Sousa Tavares partilhou, em 1999, o debate “Em Legítima Defesa” com Paula Teixeira da Cruz.

Além de Miguel Sousa Tavares, Paulo Rangel junta-se à CNN Portugal, na qual irá realizar a análise política. “O deputado europeu, que é também vice-presidente do PSD, vai estar todas as segundas-feiras no ‘Crossfire’ da CNN Portugal com o socialista Adalberto Campos Fernandes”, lê-se em comunicado, divulgado pela Media Capital.

Porém, Paulo Rangel não irá comentar apenas política, mas também outros temas ligados, por exemplo, a questões internacionais.

Luís Paixão Martins, junta-se, também, à CNN Portugal. “O Luís, que conheço há mais de 30 anos, sempre foi muito mordaz na análise. Quando o lemos nas redes, essa ironia e essa invulgar inteligência estão presentes. Vai ser escutado com muita atenção. Não será um comentador político convencional, será muitas vezes um descodificador das mensagens”, referiu Nuno Santos, diretor do canal, na nota de imprensa.

As mudanças apenas serão efetuadas em novembro, altura em que a estação comemora dois anos: “Será nessa altura que faremos mudanças mais estruturais na nossa oferta. É o que sempre esteve previsto e o que será cumprido. Essas mudanças estão alinhadas com a II Conferência da CNN Portugal, um grande evento na Alfândega do Porto, com um protagonista que tem, neste momento, um renovado interesse e impacto”, explicou Nuno Santos.