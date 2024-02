Miguel Vicente comenta relação de Cristina Ferreira… mas não fica sem resposta

Após a desistência de Miguel Vicente do “Big Brother – Desafio Final”, Wilson Teixeira divulgou áudios onde o concorrente comentava a relação de Cristina Ferreira.

Miguel Vicente desistiu, durante a semana, do “Big Brother – Desafio Final”. Após a tomada de decisão, Wilson Teixeira divulgou áudios onde o concorrente acusava a produção de manipulação, referindo a relação de Cristina Ferreira com João Monteiro, irmão do também ex-concorrente Francisco Monteiro.

“Espero que estes áudios não saiam daqui porque eu confio em vocês, mas eu estava a sentir isso [que o jogo estava manipulado] lá dentro e cá fora agora confirmei e também vi as novas notícias fresquinhas e pronto um mais um são dois”, disse o algarvio numa conversa do Whatsapp.

Esta sexta-feira, 9 de fevereiro, o jogador sentou-se frente a frente com Cristina Ferreira e a apresentadora não deixou passar em branco: “É-me profundamente indiferente aquilo que qualquer pessoa possa dizer a mim e à minha vida pessoal”, notou.

“Eu sei a profissional que sou, a pessoa idónea que sou e, portanto, qualquer coisa que possa der dito por qualquer pessoa a mim não me afeta nada, sabendo eu bem aquilo que sou”, acrescentou.