Miguel Vicente revoltado após castigo do “Big Brother” ao grupo

Miguel Vicente mostrou-se revoltado com o castigo que o “Big Brother” aplicou a todos os concorrentes da casa após alguns terem ido contra as regras do jogo.

O participante de Faro não gostou de ver o prémio final reduzido devido ao comportamento dos colegas da casa que associaram o lançamento de foguetes com códigos do exterior enviados pelos familiares.

Numa conversa no jardim, o concorrente mostrou-se, esta quinta-feira, 20 de outubro, indignado. “Um protesto, contra as injustiças do programa. Estou aqui a perder dinheiro, a morrer de saudades e estou a pagar por coisas que não fiz. O prémio é para um, não é para todos. Estou a perder tempo e dinheiro, estou a perder tudo aqui fechado”, disse.

“Não tenho comida, nem água do garrafão tenho. Tenho de beber água da torneira dessa máquina ordinária que nem água fresca manda”, afirmou.