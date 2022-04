Miley Cyrus revelou “conflitos” no casamento com Liam Hemsworth

A cantora de 28 anos, Miley Cyrus, explicou que o seu casamento com o ex Liam Hemsworth, com 30, tinha “muitos conflitos”. E embora tenha admitido que ainda o “ama muito, muito”, a razão para separação deve-se ao facto de ela “não gostar de drama nem de luta”.

Declarações feitas em entrevista ao radialista norte-americano Howard Stern na quarta-feira, 2 de dezembro, e no âmbito das qual afirmou: “Houve muito conflito… Quando regresso a casa, quero ser apoiada por alguém. Não gosto de drama nem de luta.”

Recorde-se que Miley e Liam deram o nó numa cerimónia íntima, em dezembro de 2018, tendo-se separado meses depois, em agosto do ano seguinte. “Estávamos noivos – não sei se realmente pensámos se íamos mesmo casar-nos, mas quando perdemos a nossa casa em Malibu – fruto dos incêndios – o trauma afetou a minha voz”, revelou Cyrus.

Nesse drama, a cantora revelou que nem sequer estava por perto, estava em África do Sul, quando se deu conta que tinha perdido tudo, fotos, textos e todas as memórias daquela casa que se perdeu com o fogo e que foi palco e inspiração das suas criações musicais.

Uma tragédia que a fez repensar. “A natureza fez por mim algo que não poderia fazer por mim mesmo e me forçou a deixar ir tudo”, recordou na mesma conversa, na qual deixou bem claro que, apesar da perda da relação com Liam Hemsworth, há um valor seguro: ‘Amo-o de verdade e amei-o muito, muito, muito e ainda o amo, sempre amarei.’