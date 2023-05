Mimicat faz balanço da Eurovisão: “Chorei durante 15 minutos depois da atuaçáo”

Mimicat reagiu à 23.ª posição garantida na noite deste sábado no Festival da Eurovisão, em Liverpool, Inglaterra.

“Zero de negativo”. Foi com esta frase que, nas redes sociais, Mimicat reagiu neste sábado, ao final da noite, à posição – 23.ª -, que alcançou na final da Eurovisão, que foi ganha pela Suécia.

“Foi incrível, chorei 15 minutos depois da atuação, estava numa descarga de adrenalina”, começou por admitir a cantora da Coimbra num vídeo publicado nas redes sociais.

“Foi a oportunidade da carreira, mostrei a minha música a milhares de pessoas. Experiência zero de negativo. Os lugares pouco me interessavam, o meu objetivo era passar à final e pensei mostrar o que fazemos bem e divertir”, acrescentou Mimicat, que fez um agradecimento especial ao público português.

“Orgulhosos daquilo que fizemos, foi um momento mágico, mas acima de tudo uma conexão muito grande com o nosso país. Os portugueses reconheceram muito o nosso trabalho, obrigada a todos”, rematou a intérprete.

Portugal, com “Ai Coração”, ficou em 23.º lugar, com 59 pontos. Nos votos dos países que compuseram o júri, Mimicat ficou, inicialmente, na 18.ª posição, com 43 pontos. A pontuação mais alta foi dada a Portugal pela Grécia – dez pontos.