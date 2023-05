Mimicat na final do Festival da Eurovisão

A cantora portuguesa Mimicat apurou-se na noite desta terça-feira para a final da Eurovisão com a música “Ai Coração”.

Mimicat está na final da Eurovisão com a música “Ai Coração”. Na noite desta terça-feira, em Liverpool, Inglaterra, a intérprete foi a sétima a ser escolhida numa votação apenas do público que apurou, ainda, Croácia, Moldávia, Suíça, Finlândia, Chéquia, Israel, Suécia, Sérvia e Noruega.

A cantora que representou Portugal foi a quinta a atuar: com o vestido e os sapatos vermelhos e as luvas rosa que a celebrizaram desde que venceu o Festival da Canção, em março – adereços a que se juntou o coração de Viana que já tinha usado no fim de semana, na passadeira turquesa -, a intérprete arrancou com uma atuação enérgica e segura, com quatro bailarinos a lembrar as coreografias de “cabaret” – e o filme “Chicago” -, e… sem sofá que, segundo a artista, poderia não ter impacto num palco tão grande como o de Liverpool.

Portugal não se ficou representado apenas por Mimicat, já que Filomena Cautela, apresentadora do Festival da Canção, transmitido pela RTP, ao lado de Vasco Palmeirim e Inês Lopes Gonçalves, apareceu nos ecrãs gigantes da Arena de Liverpool a tentar adivinhar que canções se qualificaram ao longo da história. A também atriz disputou o jogo com o cantor “pop” sueco Mans Zemerlow.

Nem os reis faltaram… virtualmente

A cantora e apresentadora Alesha Dixon, a atriz Hannah Waddingham e a artista e apresentadora de TV ucraniana Julia Sanina foram as anfitriãs da noite. De resto, a preocupação em dar visibilidade à Ucrânia – que seria o país organizador não fosse o conflito com a Rússia -, em Liverpool foi evidente, com a atuação de crianças britânicas e ucranianas no início do espetáculo ao som do sucesso dos anos 80 “Together in Electric Dreams”, agora na versão “Maykay”, dos The Hardkiss, cuja vocalista é Julia Sanina.

Uma surpresa na primeira semifinal do concurso foi a presença de Carlos III e Camilla, coroados reis de Inglaterra no passado sábado, e que participaram, ainda que… indiretamente, no início na 67.ª edição da Eurovisão ao saudar os 600 milhões de telespetadores estimados que assistiram ao programa. Os monarcas protagonizam um vídeo intitulado “Welcome to Liverpool”, no qual um rapaz da cidade descobre que a região vai ser o palco do festival.

Esta quinta-feira, dia 11 de maio, realiza-se a segunda semifinal – emitida pela RTP em diferido -, com Dinamarca, Arménia, Roménia, Estónia, Bélgica, Chipre, Islândia, Grécia, Polónia, Eslovénia, Geórgia, San Marino, Áustria, Albânia, Lituânia e Austrália. Passam os primeiros apurados, que se juntam ao chamado “Big Five”, que já assegurou um lugar e que é composto, como habitualmente, por Reino Unido, Espanha, Alemanha, França, Itália – a que se junta, este ano, a Ucrânia.

A final do Festival da Eurovisão realiza-se este sábado, dia 13 de junho, precisamente com a abertura da Orquestra Kalush, vencedora do ano passado, e uma performance intitulada “Vozes de uma Nova Geração”.