Mimicat recebida em êxtase em Lisboa: “Nada disto fazia sentido sem vocês”

Depois da atuação no Festival da Eurovisão, Mimicat regressou a Portugal e foi recebida em êxtase pelos fãs no aeroporto.

Mimicat apresentou-se na final do Festival da Eurovisão no sábado, dia 13 de maio, onde ficou em 23º lugar com o tema “Ai Coração”.

Depois de dias atribulados em Liverpool, a artista já está de regresso a Portugal. “A chegada ao aeroporto! Obrigado. A nossa @mimicat_music nem tem palavras”, lê-se no vídeo publicado no Instagram oficial do Festival da Canção.

A cantora foi recebida por vários fãs, em êxtase, e aproveitou para tirar algumas fotografias e dar autógrafos: “Obrigada, meus amores. Nada disto faz sentido sem vocês”, comentou Marisa Mena, de seu verdadeiro nome, na publicação.

Na caixa de comentários, os cibernautas aproveitaram para deixar mensagens de carinho. “Para mim é vencedora, não interessa o lugar onde ficou, injusto já agora. Parabéns pelo vosso desempenho”, “Obrigado por representares tão bem esta nação” e “Merecias uma melhor posição @mimicat_music obrigada. Foste e és incrível” são alguns dos exemplos.

Numa publicação posterior, a representante de Portugal agradeceu o apoio da equipa: “Nada me ocorre dizer a não ser obrigada a esta equipa maravilhosa pela felicidade que trouxeram à minha vida”.

Esta segunda-feira, 15 de maio, Mimicat vai estar à conversa com Tânia Ribas de Oliveira no programa “A Nossa Tarde”, da RTP.