Ministro da Educação vai estar na entrega de livro em braille de Tânia Ribas de Oliveira

O ministro da Educação, Tiago Brandão Rodrigues, vai estar na entrega do livro de Tânia Ribas de Oliveira, “Manel, O menino que gostava de comboios”, traduzido em braille.

O ministro vai assistir à entrega de exemplares do livro “Manel, O menino que gostava de comboios”, que está agendada para sexta-feira, 23 de abril, data em que se se celebra o Dia Mundial do Livro e do Direito de Autor.

Tânia Ribas de Oliveira irá oferecer exemplares do livro de que é autora, traduzido em braille pela APEC, Associação Promotora do Ensino dos Cegos, na Biblioteca da Escola do Bairro Amador, do Agrupamento de Escolas das Olaias, Lisboa.

Além da televisão, Tânia Ribas de Oliveira tem um blogue “O Nosso T2” e ainda é autora de livros infantis.