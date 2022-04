“Missão 100% Português” está de volta à RTP1: “Espero que a viagem do público seja tão boa como a nossa”

“Missão 100% Português” estreia já no próximo dia 5 de dezembro, na RTP1, com os apresentadores Vera Kolodzig e João Paulo Rodrigues a mostrarem os produtos feitos em Portugal.

“Missão 100% Português” está de volta. A partir de 5 de dezembro, nas noites de sábado da RTP1, Vera Kolodzig e João Paulo Rodrigues vão viajar pelos recantos do país em descoberta de tudo o que é produzido em Portugal.

Os apresentadores irão receber missões e percorrer o território enquanto revelam produtos originais, ideias premiadas e locais de sonho.

“O programa ‘Missão 100% Português’ foi uma grande viagem e uma das experiências mais enriquecedoras que tive, a nível profissional e pessoal! Este projeto permitiu-me conhecer a fundo o nosso maravilhoso país, alguns recantos únicos e pessoas altamente inspiradoras. Fui confrontada com alguns medos que superei, e outros tantos que nem por isso. Conheci projetos sustentáveis e aprendi a valorizar ainda mais o que se faz por cá. Espero que a viagem do público seja tão boa como foi a nossa!”, refere Vera Kolodzig.

“Foi um privilégio viajar de norte a sul do país onde pude conhecer histórias fantásticas! Adoro comunicar e estar com as pessoas e este foi o espaço onde pude fazer isso e muito mais… Foi uma excelente oportunidade para experimentar algo diferente e viver uma experiência tão enriquecedora. Na verdade, neste programa, fiz tudo o que mais adoro! A aventura, por ter feito algo inusitado todos os dias, tal como entrevistar pessoas novas e, também, partilhar isto, com uma equipa incrível, que se tornou família. Mal posso esperar por dar a conhecer este bem precioso – aquilo que é feito por nós e pelos nossos – a todos os que estão lá em casa!”, destaca João Paulo Rodrigues.

O programa garante evidenciar o talento, produtos e ideias nacionais com maior utilidade e genialidade e esclarece algumas das dúvidas mais curiosas dos portugueses, desde a origem do colchão da cama, o molho que tempera os bifes ou a escova de dentes.