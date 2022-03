“Missão 100% Português” já tem data de estreia na RTP

É já no próximo dia 5 de dezembro, nas noites de sábado da RTP1, que se estreia “Missão 100% Português”. Vera Kolodzig e João Paulo Rodrigues mostram o melhor de Portugal.

A “Missão 100% Português” está de volta. A partir de 5 de dezembro, nas noites de sábado da RTP1, Vera Kolodzig e João Paulo Rodrigues vão viajar pelos recantos do país nesta missão que os une na descoberta de tudo o que é produzido em Portugal.

O programa do primeiro canal mostra o talento, produtos e ideias nacionais com maior utilidade e genialidade e esclarece algumas das dúvidas mais curiosas dos portugueses: a origem do colchão da sua cama, do molho que tempera os seus bifes ou da escova com que lava os dentes.

Vera Kolodzig e João Paulo Rodrigues vão receber missões que os levam a percorrer o país enquanto revelam produtos originais, ideias premiadas e locais encantadores.