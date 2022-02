“Momento de dor e luto”. A reação da TVI à morte de Maria João Abreu

A TVI reagiu, esta quinta-feira, 13 de maio, à morte da atriz Maria João Abreu, enviando as “sinceras condolências aos familiares, amigos e à SIC”.

Depois de várias reações à morte da atriz, a estação de Queluz de Baixo juntou-se às homenagens à intérprete que perdeu a vida na sequência da rutura de um aneurisma cerebral.

“Momento de dor e luto. É com a mais profunda consternação que a TVI lamenta o falecimento prematuro de Maria João Abreu e envia as suas sinceras condolências aos familiares, amigos e SIC. É com grande pesar que recebemos esta notícia que irá para sempre ser sentida nas salas de espetáculo e televisões”, pode ler-se no comunicado.

Na TVI, a atriz fez parte de projetos como “Trapos e Companhia”, “Jardins Proibidos”, “Bons Vizinhos”, “Morangos com Açúcar”, “Feitiço de Amor”, “Remédio Santo”, entre outros.

“A sua falta será para sempre sentida. Portugal fica mais pobre, assim como o teatro e a ficção portuguesa. Para sempre na nossa memória ficará a sua arte de excelência. Até sempre, Maria João Abreu”, rematou a estação de Queluz de Baixo na nota divulgada.