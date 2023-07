Mónica Jardim de luto pela mãe: “Obrigada pelo teu maior presente: a vida”

Mónica Jardim reagiu pela primeira vez na noite deste sábado à perda da mãe, que morreu na passada quinta-feira de doença prolongada.

“Gracias mamá por tu mejor regalo, la VIDA! (obrigada mamã pelo teu maior presente: a vida)”, começou por escrever a repórter da TVI nas redes sociais, ao mesmo tempo que colocava uma imagem da infância, ao colo da progenitora.

“Um primo espanhol com alma de poeta escreveu:

‘Te has ido sin ruído, suavemente…

A unirte al penoso rosário de personas queridas.

Cada dia será para nosotros,

un trozo de tu ayer que nos recuerde

tus ansias de vivir y tu alegría.

Nos quedas tantas cosas!

Tu pelo negro azabache;

Tu piel morena, tersa, lisa;

Tus ojos grandes, luminosos, de mirada expresiva;

Tu elocuente voz;

Tu risa blanca, amplia,

contagiosa, cantarina;

Tu clase infinita;

Tu elegância;

Tu armonía….

Que pena de otra flor que se marchita!

Quisiera unirlo todo y revivirte toda en mi poesia!’”

“Te quiero siempre (amo-te para sempre)”, acrescentou Mónica Jardim.

Lola Martinez lutava contra uma doença prolongada e, segundo a “Nova Gente”, foi por esse motivo que a repórter do quarto canal não marcou presença na festa da TVI no passado sábado, no espaço SUD, em Lisboa. Lola Martínez faleceu na passada quinta-feira.