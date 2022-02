Mónica Sintra ataca juiz envolvido em escândalo sexual

Mónica Sintra atacou o juiz que, alegadamente, teve sexo enquanto estava a ver depoimentos de crianças. A cantora alega que o magistrado já a tinha tratado mal durante o seu caso.

Depois de Ana Loureiro ter revelado que o juiz Joaquim Manuel Silva recebia, alegadamente, serviços sexuais enquanto via em vídeo testemunhos de crianças vítimas de abusos, a cantora Mónica Sintra decidiu vir a público com diversas críticas.

“Incrível, as voltas que a vida dá! Alegadamente… Convém senão ainda tenho um novo processo. Este senhor (envolvido no escândalo) está a ser acusado por ter sexo oral enquanto ouvia depoimentos de crianças. Se a mim me espanta? Claro que não!” começou por afirmar a cantora no Facebook.

“Ele é bem conhecido pela porcaria que fez no tribunal de Sintra, obrigou-me a trocar de advogado no meu processo de custódia do Duarte. Enviou uma ata que não correspondia ao que tinha sido dito na audiência, manifestou desagrado e preconceito pela profissão que eu tenho, disse barbaridades as quais ouvi e calei, e da única vez que não me calei abriu um processo contra mim. E tantas outras coisas”, prosseguiu.

A intérprete recordou ainda que o juiz quis fazer de si exemplo. “Disse uma vez: ‘Como figura pública retiro-lhe a guarda total para as restantes mulheres perceberem que é assim que deve ser, vai servir de exemplo da minha medida!’”

“Estive três anos a odiar este homem (bem sei que é uma palavra forte) mas ainda o odeio, pela atitude, pelas palavras e pela sua arrogância! A vida deu a volta e agora retiro o Doutor Juiz para tratá-lo como ele tratou muitas mulheres… por ser humano desprezível.

Só espero que por ser um Juiz não saia impune, e tenha o retorno de todo o mal que causou a muitas famílias e crianças!” concluiu.

Recorde-se que Joaquim Manuel Silva trabalha, atualmente, no Juízo de Família e Menores do Tribunal de Mafra. O juiz chegou mesmo a participar em debates televisivos sobre o tema.

