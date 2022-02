Moniz chegou à TVI: a primeira foto com Cristina Ferreira e Mário Ferreira

Está confirmado: José Eduardo Moniz é o novo diretor-geral da TVI. A certeza veio através de uma fotografia, publicada pelo líder da administração da Media Capital.

Reunião ao mais alto nível. Mário Ferreira, José Eduardo Moniz e Cristina Ferreira tomaram uma refeição juntos, numa imagem publicada nas redes sociais pelo presidente do Conselho de Administração da Media Capital, dona da TVI. Mário Ferreira dá assim as boas-vindas ao novo diretor-geral do canal, que se sentou ao lado da diretora de Ficção e Entretenimento.

“Hoje brindamos ao futuro”, escreveu o empresário na legenda da imagem, que identifica a Media Capital, a produtora de ficção Plural, a TVI e ainda a CNN Portugal.

Está, pois, confirmada a entrada de Moniz na direção-geral e a substituição de Hugo Andrade, que ocupava uma posição interina. Sabendo-se que o ex-vice-presidente do Benfica gosta de mexer “na massa”, resta saber se a posição de Cristina Ferreira – que teve carta branca de Mário Ferreira para programar à vontade -, vai ficar, ou não, em risco.

Moniz e Cristina Ferreira conhecem-se há mais de 20 anos, altura em que a “loira da Malveira” começou a fazer reportagens e a apresentar. Nessa altura, ficou célebre um alegado repto do agora diretor-geral à comunicadora: “Ou tens resultados, ou estás fora do barco”.