Moniz volta à TVI e reduz margem de manobra de Cristina Ferreira

Os dois profissionais voltam a encontrar-se no quarto canal depois de a apresentadora ir para a SIC e o consultor para o Benfica. Moniz assume a direção-geral da estação, que subiu de audiências nas últimas semanas… com Cristina Ferreira.

Há uma frase que marca a relação de duas décadas entre Cristina Ferreira (CF) e José Eduardo Moniz (JEM): quando a apresentadora se estreou ao lado de Manuel Luís Goucha, no “Você na TV!”, conta-se que o jornalista a terá advertido com o seguinte ultimato: “Ou isto resulta, ou você salta fora do barco”. “Isto” era o programa matinal da TVI que liderou as audiências na última década, mas quem “saltou” primeiro do “barco” foi JEM, em 2009, para assumir a direção da Ongoing Media e, mais tarde, a vice-presidência do Benfica.

Cristina Ferreira havia de segui-lo, numa “aventura” de pouco mais de um ano na SIC, em 2018, antes de romper o contrato e regressar à “casa-mãe”: agora os dois estão de novo juntos… e a brindar à mesa ao lado do presidente do Conselho de Administração da Media Capital, Mário Ferreira, que imortalizou ontem o momento nas redes sociais.

Mas como vai funcionar a dupla JEM/CF? É a pergunta que se faz em Queluz de Baixo e que, brinca-se nos corredores, “vale um milhão de euros”. É que, tal como Cristina, Moniz nunca foi profissional de querer perder poder ou influência. E os resultados defendem-no. O agora substituto de Hugo Andrade na direção-geral da TVI tem no currículo a “ressurreição” da estação em 2000 com o lançamento de vários programas, nomeadamente o “Big Brother”, que fez a TVI ultrapassar a SIC nas audiências no início do século.

Cristina Ferreira, por outro lado, depois de um início às “apalpadelas” com formatos que ficaram aquém das expectativas como “Dia de Cristina” ou “All Together Now” ganhou fôlego em janeiro, com as novelas “Festa é Festa” – uma ideia original da “loira da Malveira” -, “Quero é Viver” e o “Big Brother Famosos” a ganharem dias consecutivos.

Aliás, o canal virou o jogo no mês passado com uma reviravolta no principal target comercial – ABCD 15/54 -, com uma quota de 13.8 por cento e a liderança ao longo de 23 dias.

Se, primeiro com Nuno Santos e, nos últimos meses, com Hugo Andrade, Cristina Ferreira tinha margem de manobra para programar, com Moniz o caso deve mudar de figura, porque JEM gosta de pensar e… executar. Nas próximas semanas ficar-se-á a saber como a diretora de Ficção e Entretenimento vai manter o poder com o novo chefe.

Entretanto, com o regresso de Moniz, volta o “triângulo” dourado: o jornalista junta-se à amiga de sempre Gabriela Sobral – que, antes de assumir os conteúdos da Plural, foi diretora na SIC -, e a Piet-Hein Bakker, que vai ser o responsável pela ficção da produtora de novelas, depois de ter integrado a SP Televisão. Todos saíram da TVI para diversos projetos em diferentes alturas e todos voltaram para tentar dar à estação o primeiro lugar na preferência dos portugueses.