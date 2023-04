“Morangos com Açúcar” já gravam em Cascais. Veja as primeiras imagens e o elenco

Colégio da Barra “já” abriu portas. As gravações de “Morangos com Açúcar” estão de volta à zona de Cascais. Espreite todo o elenco que se junta a nomes como Rita Pereira, Pedro Teixeira, Tiago Castro, Sara Barradas e Beatriz Godinho

Os rostos emblemáticos das primeiras temporadas da novela juvenil da TVI, Morangos com Açúcar, juntam-se a nomes emergentes e a talentos encontrados nos castings de fevereiro deste ano e nos quais participaram mais de duas mil pessoas.

No dia em que a TVI revela o início das gravações do regresso desta novela, que já rolam em Carcavelos, são também divulgados os nomes que integram o elenco desta produção baseada no quotidiano de alunos que estudam no já célebre Colégio da Barra. Entre eles estão, segundo comunicado enviado às redações, os nomes de Margarida Corceiro, Madalena Aragão, Vicente Gil, Tomás Taborda, Cláudio de Castro, Beatriz Frazão, Gonçalo Braga, Ricardo Lagartinho Lopes, Rui Pedro Silva e, entre outros, António Van Zeller e Oskar de la Fuente e Victoria Oliver.

Sobre os novos talentos encontrados nas provas abertas ao público, a mesma nota revela a “estreia em televisão de Ana Andrade, Cíntia Semedo, Mafalda Peres, Rita Guerner e Rita Sanchez “.

Recorde-se que a “estreia está prevista na Prime Video e TVI no último trimestre de 2023” e espera-se a “produção e distribuição de duas temporadas do reboot de “Morangos com Açúcar”.

Veja abaixo as primeiras imagens: