“Morangos com Açúcar”: Série juvenil já tem data de estreia

O “reboot” de “Morangos com Açúcar”, série que marcou diferentes gerações em Portugal, vai estrear em simultâneo na TVI e na Prime Video a 23 de outubro.

Falta apenas um mês. Depois de ter sido revelado, durante a gala “Palácio das Estrelas”, que os “Morangos com Açúcar” iriam estrear em outubro, a TVI e a Prime Video revelaram esta quarta-feira, 20 de setembro, o trailer final, poster e data de início. O “reboot” da série que marcou diferentes gerações em Portugal vai começar em simultâneo na TVI e na Prime Video no dia 23 de outubro.

A primeira temporada conta com dez episódios que vão ser emitidos, semanalmente, na TVI e ficarão todos disponíveis, no mesmo dia, na Prime Video. O número de episódios é o mesmo na segunda temporada, que chega no início de 2024, e a terceira tem estreia programada para antes do verão de 2024.

“O regresso de ‘Morangos com Açúcar’ reforça a ambição em dar a oportunidade a novos talentos na área da representação apostando no ‘reboot’ de uma série que ao longo da sua história ficou marcada por ser a primeira porta para nomes atuais da representação portuguesa”, lê-se em comunicado.

A série conta com nomes importantes da ficção nacional, como Rita Pereira, Pedro Teixeira, Madalena Aragão, Sara Barradas, entre outros.