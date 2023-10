Morgan Fairchild, atriz que fez de “mãe” de Matthew Perry, despede-se do ator

“Mãe” de Matthew Perry na série “Friends”, Morgan Fairchild, já reagiu, através das redes sociais, à morte prematura do ator.

Morgan Fairchild, atriz deu vida à mãe de “Chandler Bing” na série “Friends”, recorreu às redes sociais para homenagear Matthew Perry.

“Estou com o coração partido pela morte prematura do meu ‘filho’, Matthew Perry. A perda de um jovem ator tão brilhante é um choque. Envio amor e as condolências aos seus amigos e familiares, especialmente ao seu pai, John Bennett Perry, com quem trabalhei em ‘Flamingo Road’ e ‘Falcon Crest’”, escreveu no X (antigo Twitter).

Recorde-se que Maggie Wheler, “Janice” na sitcom, também já homenageou Perry: “Que perda. O mundo vai sentir a tua falta, Matthew Perry. A alegria que trouxeste a tantos na tua curta vida continuará viva. Sinto-me abençoada por cada momento criativo que partilhámos”.

Matthew Perry foi encontrado morto na sua casa de Los Angeles, na Califórnia, este sábado, 28 de outubro. Segundo as fontes policiais, ouvidas pelo “TMZ”, não há quaisquer sinais de crime, mas a morte vai continuar a ser investigada.