“Morreram… todos”. José Rodrigues dos Santos reage à polémica criada pela frase

José Rodrigues dos Santos reagiu, pela primeira vez, à polémica criada pela frase “Morreram… todos”, utilizada aquando da implosão do submersível Titan.

Há pouco mais de um mês, no dia 22 de junho, o submersível Titan, que levava uma expedição de turistas para ver os destroços do Titanic, implodiu. O acidente causou a morte dos cinco tripulantes.

Quando a OceanGate, empresa responsável pela expedição, confirmou a implosão, José Rodrigues dos Santos deu a notícia de uma forma peculiar. A frase “Morreram… todos” ecoou nos ouvidos dos portugueses e correu a internet.

José Rodrigues dos Santos pronunciou-se, pela primeira vez, acerca do assunto. “Bom, o que eu basicamente dei foi uma notícia que é verdadeira de uma forma direta e frontal, aliás, eu vi algumas críticas que diziam que eu tinha sido direto e frontal, ao que eu respondo ‘muito obrigado pelo elogio, porque é esse o meu trabalho’”, explicou durante o programa “Voz do Cidadão”.

“Quando nós damos notícias devemos ser curtos, incisivos, diretos e foi isso que eu fiz”, acrescentou o jornalista.

“Isto criou um meme, as pessoas retiraram aquele pedacinho para dar força e, a partir daí, cria-se uma piada nas redes sociais com base numa coisa muito curta que é aquela frase curta, direta, incisiva, que eu faço sempre e desde que me ensinaram na BBC a fazer assim”, concluiu, referindo-se aos vídeos humorísticos que circularam na internet.