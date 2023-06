“Morreram… todos”: Público reage à frase de José Rodrigues dos Santos no ‘Telejornal’

Ontem foi confirmada a morte dos cinco tripulantes do submarino que seguiu para os destroços do Titanic. A entrada do “Telejornal” foi sobre o tema e causou várias reações do público.

No final da tarde de ontem, dia 22 de junho, foi confirmada pela OceanGate a morte dos cinco tripulantes que estavam a bordo do submarino que desapareceu durante a expedição até aos destroços do Titanic.

A notícia sobre o desaparecimento do submarino e do resgate multimilionário causou algumas críticas à situação, como a apresentadora Catarina Furtado.

Nos jornais televisivos o tema foi de destaque. E foi com essa notícia que o “Telejornal” da RTP iniciou. “Morreram… todos” foi a frase de arranque de José Rodrigues dos Santos e que tem vindo a gerar e a multiplicar reações do público na Internet.

Nas redes sociais, o público brinca com os assuntos e até cria “memes”. No Twitter, a frase do pivot está em destaque na página das tendências.

Vale lembrar que ontem, após a atualização da situação, Mário Ferreira contou que poderia estar a bordo da tripulação. O presidente do Conselho de Administração da Media Capital, que controla a TVI, reagiu às notícias da implosão: “Senti um calafrio e não fui. Ganhei uma vida”.