Morreu a apresentadora Mariama Barbosa, vítima de um tumor maligno

A apresentadora Mariama Barbosa, de 47 anos, morreu esta sexta-feira, 29 de julho, no decorrer de uma batalha contra um tumor maligno no estômago.

A apresentadora da SIC Caras foi diagnosticada no início de fevereiro com o tumor maligno e desde então tem partilhou a sua luta nas redes sociais.

A morte da comunicadora foi confirmada pela estação de Paços de Arcos através de um comunicado nas redes sociais.

“É com profundo pesar que a SIC lamenta a morte de Mariama Barbosa. A toda a família, amigos e colegas, endereçamos as nossas sentidas condolências”, lê-se no comunicado.

“A apresentadora da SIC lutava contra um cancro no estômago diagnosticado no início de fevereiro deste ano. Obrigado, Mariama Barbosa”, concluiu a nota de pesar.

A estação de televisão enviou ainda um comunicado à imprensa em que dá conta da morte de Mariama Barbosa e elogia o trabalho da apresentadora.

“Uma mulher e apresentadora notável, com um talento ímpar na arte de comunicar. Vivemos momentos felizes e inesquecíveis, que ficarão para sempre na memória de todos. A toda a família e colegas, endereçamos as nossas sentidas condolências. A apresentadora participou em projetos da SIC e SIC Caras como ‘Passadeira Vermelha’ e ‘Tesouras e Tesouros’. Obrigada Mariama”, pode ler-se.