Morreu a atriz brasileira Chica Xavier

Chica Xavier morreu este sábado, aos 88 anos, no Rio de Janeiro, onde estava hospitalizada.

A atriz brasileira morreu na sequência de um cancro no pulmão, confirmou o próprio neto nas redes sociais.

“Quando era pequeno tinha dificuldade em entender porque as pessoas queriam tanto chegar perto dela. Ela era a minha avó. Para os outros ela era Chica Xavier: uma das maiores artistas do país. Quando cresci compreendi o seu tamanho. Percebi que teria que dividi-la com o mundo”, referiu Ernesto Xavier publicação.

“Hoje recebi centenas de mensagens de carinho. Agradeço imensamente. Quero celebrá-la. Vó Chica foi o ser mais incrível que vi passar pela Terra. […] Ontem ela despediu-se de mim. Disse ‘até amanhã’ comum certo esforço. Agradeci por ter nascido nesta família, por ter o seu sangue correndo em mim, por ter cuidado de mim e de tantos outros, por me ter ensinado a amar”, acrescentou.

Chica Xavier destacou-se em novelas como Dancin’ Days, em 1978, “Sinhá Moça”, em 1986, e “Renascer”, em 1993, “O Rei do Gado”, em 1996, “Força de um Desejo”, em 1999, sendo o último trabalho “Cheias de Charme”, em 2012.