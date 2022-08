Morreu a atriz Olivia Newton-John, que se celebrizou no filme “Grease”, ao lado de John Travolta. Tinha 73 anos.

Celebrizada no papel de “Sandy”, ao lado de John Travolta, no filme “Grease”, de 1978, Olivia Newton-John morreu nesta segunda-feira. Travava, há várias dezenas de anos, uma batalha contra o cancro da mama, mas as causas da morte ainda não foram divulgadas.

Segundo a publicação do marido no Instagram, a atriz morreu “pacificamente” no seu rancho na Califórnia, nos Estados Unidos, cercada por familiares e amigos.

Em “Grease”, ao lado de John Travolta, Olivia Newton-John ficou célebre por canções como “Summer Nights” e You’re The One That I Want”.