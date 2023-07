Morreu a cantora irlandesa Sinead O’Connor. A artista tinha 56 anos e notabilizou-se com o “single” “Nothimg Compares 2U”.

Morreu a cantora Sinead O’Connor, anunciou o jornal “Irish Times”. A cantora, que ganhou fama internacional com o “single” “Nothing Compares 2U”, adaptado de uma música original de Prince, tinha 56 anos.

Recorde-se que a artista perdeu há apenas ano e meio o filho, Shane O’Connor, de 17 anos, que foi encontrado morto na cidade de Wicklow, na Irlanda.

De acordo com o jornal “Irish Times”, a intérprete morreu na passada terça-feira, dia 25.

Sinead O’Connor nasceu a 8 de dezembro de 1966, em Dublin, República da Irlanda. Estreou-se na música em 1987 com o álbum “The Lion and The Cobra” e fez da cabeça rapada uma das suas imagens de marca.

Em 1990, do álbum “I Do Not Want What I Havent’t” saiu o “single” mundialmente famoso “Nothing Compares 2U”, que chegou à primeira posição nos tops de centenas de países.

Em 1992, rasgou uma fotografia do Papa João Paulo II em protesto contra os abusos sexuais praticados por alguns membros da igreja católica. “Sou católica de nascimento e seria a primeira à porta da igreja se o Vaticano oferecesse reconciliação sincera”, referiu, na altura.