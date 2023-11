Morreu a cantora Sara Tavares. Intérprete de “Chamar a Música” tinha 45 anos

Morreu a cantora Sara Tavares. A conhecida intérprete tinha 45 anos. Ganhou fama nacional com Whitney Houston e com o tema “Chamar a Música”.

Sara Tavares morreu aos 45 anos. A cantora passou os últimos dias internada no Hospital da Luz, em Lisboa.

Sara Tavares ficou conhecida em 1994, ano em que venceu o Festival da Canção da RTP, com o tema “Chamar a Música”, o que lhe permitiu representar o país no Festival da Eurovisão, tendo ficado em oitavo lugar.

Bissexual assumida, Sara dava voz a grandes êxitos da música portuguesa, nomeadamente “Ponto de Luz” (2009) e “Eu Sei…” (1999). As suas músicas remetiam sempre aos ritmos africanos, derivado às suas origens.

Ao longo da carreira, a cantora realizou colaborações com grandes artistas do panorama nacional, como Tiago Bettencourt, Buraka Som Sistema e Richie Campbell. Em 2009, interrompeu a carreira devido ao diagnóstico de um tumor no cérebro.

As últimas publicações de Sara nas redes sociais remetem para setembro, altura em que lançou o último single “Kurtido”.