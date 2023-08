Morreu Aracy Balabanian. Atriz brasileira tinha 83 anos

Aracy Balabanian faleceu aos 83 anos. A atriz lutava contra um cancro no pulmão desde outubro do ano passado e estava internada no Rio de Janeiro.

A atriz brasileira Aracy Balabanian faleceu, na manhã desta segunda-feira, 7 de agosto, aos 83 anos.

Aracy foi diagnosticada com um cancro no pulmão em outubro do ano passado e estava internada na Clínica São Vicente, na Gávea, na zona sul do Rio de Janeiro, avançou “O Globo”.

Natural de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, Aracy Balabanian estreou-se na televisão em 1965. Apesar dos inúmeros papéis desempenhados na televisão, a atriz destacou-se com a personagem Cassandra, em “Sai de Baixo”, uma série de comédia criada por Luis Gustavo e Daniel Filho, que foi exibida pela TV Globo entre 1996 e 2002.

O amigo Miguel Falabella, com quem contracenava na “sitcom”, utilizou as redes sociais para homenagear Aracy. “E então foste, assim, neste dia ensolarado, como são ensolaradas as lembranças que invadem a minha cabeça, num jorro incessante, ainda que meu coração esteja nublado. Minha amada Aracy, minha rainha, atriz de primeira grandeza, companheira irretocável, amor de muitas vidas”, referiu.

“Obrigado pela honra de ter estado ao teu lado a exercer o nosso ofício, obrigado pelo afeto, pelos conselhos, pelas gargalhadas e pela vida que tão delicadamente me ofereceste. Consola-me saber que estaremos para sempre juntos em alguma reprise de uma futura sessão nostálgica. Amo-te para sempre. Até um dia!”, concluiu.