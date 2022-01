Ator José Lopes encontrado sem vida: “Morreu sozinho numa tenda onde vivia”

O ator José Lopes foi encontrado sem vida numa tenda onde vivia, aos 61 anos. Ainda não são conhecidas as causas da morte.

A morte do ator foi avançada pelos amigos nas redes sociais, esta terça-feira. Segundo a atriz Carla Vasconcelos, José Lopes morreu “sozinho numa tenda onde vivia”, na zona de Sintra, junto a uma estação de comboios.

Com carreira no teatro e no cinema, o intérprete vivia com dificuldades económicas e terá passado os últimos anos sem trabalho e apoios, motivo pelo qual é pedida “uma contribuição, de modo a realizarem-se as cerimónias fúnebres” nas redes sociais, incluindo no Instagram da atriz Ângela Pinto.

“Dói-me no peito… Até sempre José Lopes, menino ator de alma pura”, escreveu a atriz na descrição da publicação.

Também Carla Vasconcelos, Rui Zink e António Alves Fernandes, recorreram às redes sociais para dedicar algumas palavras ao ator.

O velório acontecerá dia 11 de dezembro na Igreja de São Cristóvão, em Lisboa, e que o funeral terá lugar no dia 12 no Cemitério da Ajuda.