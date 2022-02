Morreu a atriz Adelaide João, vítima de covid-19

A atriz Adelaide João morreu na manhã desta quarta-feira, 3 de fevereiro, vítima de covid-19, aos 99 anos.

A atriz, que estava infetada com a covid-19, morreu na Casa do Artista, em Lisboa, devido a complicações com o novo Coronavírus, como avançou a revista “TV 7 Dias” e confirmou a agência Lusa junto de fonte da instituição.

De recordar que Adelaide João é a segunda artista a morrer devido ao surto da covid-19 na Casa do Artista. Cecília Guimarães morreu também esta segunda-feira, 1 fevereiro, no Hospital Santa Maria.

Maria da Glória Pereira Silva, de nome artístico Adelaide João, nasceu em Lisboa em 27 de julho de 1921 e começou como atriz amadora no grupo de teatro da Philips. Na televisão, Adelaide João, que no meio teatral era conhecida como “Lai lai”, estreou-se na RTP, com “Fim de Semana em Madrid”, em 1960. Em 2017, recebeu o prémio Sophia pela Carreira.