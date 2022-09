Morreu concorrente de “Quem Quer Namorar com o Agricultor” nas gravações

A nova temporada do programa “Quem Quer Namorar com o Agricultor”, da SIC, está envolta em tragédia. É que morreu um concorrente durante as gravações do formato.

José, de 65 anos, perdeu a vida nos bastidores do formato, que se estreia a 11 de setembro no pequeno ecrã, tal como avançou a “TV Guia”. O concorrente terá sofrido um ataque cardíaco.

Assim que se deu o episódio a equipa foi alertada para o sucedido. Ficaram os seguintes concorrentes: os irmãos João e António Coragem, André Mateus, Marie Bretenoux e Alexandre Patarata.

Conduzido por Andreia Rodrigues, o programa vai para o ar este domingo, 11 de setembro, no mesmo dia em que a “rival” TVI estreia a nova edição do “reality show” “Big Brother”, apresentado por Cristina Ferreira.