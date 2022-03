Morreu Flávio Migliaccio da série infantil “O Sítio do Pica-Pau Amarelo”

O ator brasileiro Flávio Migliaccio morreu esta segunda-feira, aos 85 anos. O intérprete de séries de sucesso com “O Sítio do Pica-Pau Amarelo” foi encontrado sem vida na sua fazenda.

Lenda da teledramaturgia brasileira desde os anos 70, Flávio Migliaccio teve uma carreira de sucesso e destacou-se em “O Sítio do Pica-Pau Amarelo” – no qual a irmã, Dirce, a “Emília”, era a protagonista -, além de novelas como “O Astro”, “Senhora do Destino” ou “A Próxima Vítima”. “Orfãos da Terra”, em exibição na Globo Portugal, marcou a sua última participação numa novela, gravada no ano passado.

Flávio Migliaccio foi encontrado sem vida num caminho da sua fazenda em Rio Bonito, no estado do Rio de Janeiro, no Brasil, e deixa a Cultura brasileira mais pobre. O intérprete terá deixado uma carta aos familiares, segundo avança a Imprensa carioca.

Sylvio Guerra, advogado do ator, recordou ao jornal brasileiro “O Dia”: “Liguei para o Marcelo Migliaccio, filho de Flávio, que disse que recebeu uma ligação do caseiro dizendo que o Flavio tinha falecido. Ele está na estrada, a caminho do sítio, e ainda não sabe a causa da morte do pai”.

O ator Mouhamedh Arfouch, colega em “Orfãos da Terra”, deixou um desabafo emocionado no perfil de Instagram.

“Acabado. Este é o sentimento… não está fácil 2020. Flávio foi meu maior presente em 2019. Em ‘Órfãos da Terra’ desenvolvemos uma amizade linda. Construímos quase que juntos nossas cenas e personagens. Muito obrigado Jidô, obrigado por tudo que aprendi neste processo. Te levo e guardo para sempre nas minhas melhores lembranças”, escreveu o intérprete nas redes sociais.