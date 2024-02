Morreu Kenneth Mitchell, estrela da Marvel, aos 49 anos

Kenneth Michell, ator da série “Star Trek: Discovery”, morreu aos 49 anos. O anúncio foi feito, através das redes sociais, pela família.

Interpretou várias personagens do universo Marvel, nomeadamente “Joseph Danvers” no filme “Capitão Marvel” (2019), e participou na série “StarTrek: Discovery”, mas lutava, desde 2018, contra Esclerose Lateral Amiotrófica (ELA).

Kenneth Mitchell faleceu, no fim de semana passado, aos 49 anos, devido a complicações com a doença. O anúncio foi feito, através das redes sociais, pela família: “Com o coração pesado, anunciamos a morte de Kenneth Alexander Mitchell, amado pai, marido, irmão, tio, filho e querido amigo”, lê-se no comunicado.

Os entes queridos caracterizaram o artista como sendo “diligente e trabalhador em tudo o que fazia” e destacaram o papel que teve como pai.

Na publicação, recordaram a luta contra a doença neurológica: “Durante cinco anos e meio, Ken enfrentou uma série de desafios terríveis decorrentes da ELA. E no verdadeiro estilo Ken, ele conseguiu superar cada um com graça e compromisso de viver uma vida plena e alegre em cada momento. Ele viveu pelos princípios de que cada dia é uma dádiva e de que nunca caminhamos sozinhos”.