Morreu Larama, o ex-concorrente d’”A Quinta”, da TVI

O ex-concorrente dos programas “A Quinta” e “A Quinta: O Desafio”, da TVI, morreu na manhã desta segunda-feira, aos 42 anos.

Luís Larama foi encontrado morto “nas imediações do condomínio onde residia há mais de quatro anos”, em Angola. A notícia está a ser avançada por vários órgãos de comunicação social angolanos.

Apesar de não terem sido reveladas as causas da morte, segundo o Portal de Angola, o ex-concorrente dos “reality show” portugueses estavam com “dores no estômago”, mas “não se dirigiu ao hospital”.

Recorde-se que Larama participou no “reality show” da TVI “A Quinta”, em 2015, edição que foi vencida por Kelly Baron. O ex-jogador participou também na versão angolana do “Big Brother”, em 2014 e revelou-se um dos concorrentes mais polémicos em Angola e em Portugal.