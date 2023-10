Morreu Matthew Perry, ator da série “Friends”, aos 54 anos

Aos 54 anos, Matthew Perry, ator que deu vida à personagem “Chandler Bing” na série “Friends”, foi encontrado morto em casa.

Este sábado, 28 de outubro, o ator Matthew Perry, que deu vida à personagem “Chandler Bing” na série “Friends”, morreu. O corpo foi encontrado numa banheira de hidromassagem, na sua casa de Los Angeles, na Califórnia, avança o site TMZ, de acordo com fontes policiais.

Segundo as fontes policiais, ouvidas pela mesma publicação, não há quaisquer sinais de crime, mas a morte vai continuar a ser investigada.

Matthew Perry nasceu a 19 de agosto de 1969, em Massachusetts, nos Estados Unidos. Entre 1994 e 2004 protagonizou a série “Friends”, ao lado de Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc e David Schwimmer.

O último trabalho de Perry na televisão foi em 2017, quando interpretou a personagem “Ted Kennedy” na minissérie “The Kennedys After Camelot”. Quatro anos mais tarde, o ator participou no documentário “Friends: The Reunion”, transmitido pela HBO.

Há cerca de um ano, lançou o livro de memórias “Friends, Lovers, and the Big Terrible Thing”, onde abordava o vício no álcool.